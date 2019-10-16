Некоторые из них находятся в стадии банкротства
Администрация города Владимира опубликовала на официальном сайте список компаний, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц. Некоторые из них, по информации мэрии, находятся в стадии банкротства.
Самая большая задолженность перед мэрией у ООО "Амбитус" - 6 259 000 тысяч рублей. Компания уже закрыла несколько супермаркетов, оставив работников "на улице". Большинство из них обратились в суд.
№ п/п
Наименование
Сумма задолженности
1
ООО «Амбитус»
6 259 000
2
ЗАО по Свиноводству «Владимирское»
4 268 000
3
ООО ПО «Климатвентмаш»
3 002 000
4
ООО «Владимирский Моторо-тракторный завод»
2 459 000
5
ООО «Инструментальный завод «Радуга»
1 428 000
6
ООО «Владспецстрой-5»
1 073 000
7
ООО «Владагрохолдинг - Горки»
1 054 000
8
ООО «КЛМ Групп г. Владимир»
793 000
9
ООО «Вит - Транс»
732 000
10
ООО «Агропромышленная компания «Сибирь»
647 000
11
ООО «Лидер»
535 000
12
ООО «Индустриальный логический парк «Владимир»
503 000
Общая сумма задолженности составила 22 753 000 рублей.