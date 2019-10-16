Некоторые из них находятся в стадии банкротства

Администрация города Владимира опубликовала на официальном сайте список компаний, имеющих задолженность по налогу на доходы физических лиц. Некоторые из них, по информации мэрии, находятся в стадии банкротства.Самая большая задолженность перед мэрией у ООО "Амбитус" - 6 259 000 тысяч рублей. Компания уже закрыла несколько супермаркетов, оставив работников "на улице". Большинство из них обратились в суд.№ п/пНаименованиеСумма задолженностиООО «Амбитус»6 259 000ЗАО по Свиноводству «Владимирское»4 268 000ООО ПО «Климатвентмаш»3 002 000ООО «Владимирский Моторо-тракторный завод»2 459 000ООО «Инструментальный завод «Радуга»1 428 000ООО «Владспецстрой-5»1 073 000ООО «Владагрохолдинг - Горки»1 054 000ООО «КЛМ Групп г. Владимир»793 000ООО «Вит - Транс»732 00010ООО «Агропромышленная компания «Сибирь»647 00011ООО «Лидер»535 00012ООО «Индустриальный логический парк «Владимир»503 000Общая сумма задолженности составила 22 753 000 рублей.