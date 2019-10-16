Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси получил Золотую бутсу, которую вручают лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Для него это шестая и рекордная бутса.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил "Золотую бутсу", которую вручают лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Для него это шестая и рекордная "бутса".В минувшем сезоне Месси в 34 играх чемпионата Испании отправил в ворота соперников 36 мячей. Главный приз аргентинцу был вручен его же сыновьями: 6-летним Тьяго и 4-летним Матео. Об этом стало известно из видео, опубликованного в официальном Twitter-аккаунте "Барселоны".For you, daddy. pic.twitter.com/6DaKpRYJ2K— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2019Напомним, что ранее Месси получал "Золотую бутсу" в сезонах 2009/10 и 2011/12, в котором он забил наибольшее для себя количество мячей – 50, а также в сезонах 2012/13, 2016/17 и 2017/18.