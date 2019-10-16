Большая артистическая семья Емельяновых строит в Вязниковском районе настоящую усадьбу, какие были в 19 веке.

Большая артистическая семья Емельяновых строит в Вязниковском районе настоящую усадьбу, какие были в 19 веке. А помогает им сплотить, передружить местных жителей и дачников, возрожденное ими ремесло создания игрушек - из ваты.Эти игрушки - будто сахарные, но они - из ваты! По технологии столетней давности их творит большая семья Емельяновых, которая выбрала на жительство деревню Кузьмино Вязниковского района. Именно так делали изысканные новогодние игрушки в России до революции. Да и после войны.Валентина Емельянова, бабушка: «Каркас делается из проволоки, потом - "мумия". Немножко ватой обрабатываем, потом - приклеиваем лицо. Человечка когда делаем, да?.. Приклеиваем лицо, потом раскрашиваем лицо. Акриловыми красками. Потом уже одежда. Одежда из цветной ваты».Федор Емельянов, старший сын: «Мне из моих игрушек, которые я лепил, больше всего нравится снеговик. Потому что он был первым. И еще - он очень легко лепится».Вата - самая обыкновенная, из магазина, ее намачивают в натуральном клейстере из крахмала и воды. Технологию возродили родители матери семейства - Анастасии Емельяновой, профессиональные бутафоры-кукольники. Они сегодня в отъезде, а сама Анастасия, артистка балета - сейчас в концертной поездке в Саудовской Аравии. Хотя обычно именно она занимается домом и тремя сыновьями, а в разъездах находится глава семьи - Анатолий, худрук и балетмейстер театра "Корона русского балета". Объездив с гастролями весь мир, он даже официальную прописку оформил здесь - в Кузьмино. Чтобы строить настоящее семейное гнездо - на поколения вперед. Со своей конюшней с орловскими рысаками, гостевым "домиком дирижера", птичником. И часовней - во имя принявшей мученическую смерть семьи последнего императора России.Анатолий Емельянов, глава семейства, сельский патриот: «Слишком много было разрушено в свое время. Хочется создать. И передать это потомкам нашим. Чтобы они гордились - как раньше гордились страной. Чтобы и в будущем гордились тем местом, где ты родился и живешь. Где родился - там и пригодился, правда, Проша? Кого увидел, тут лиса иногда сидит полчаса, тридцать минут. И смотришь из окошка на нее».Ватные игрушки - они могут быть любыми, вплоть до Пушкина или Космонавта - превратились из семейного увлечения в бренд "Кузьминская игрушка", уже популярный в столице. Там его воспринимают - будто так было всегда. Есть главные героини - лиса и коза. И собственный кукольный театр. А важнее всего - что изготовление игрушек объединило жителей округи и приезжающих в Кузьмино на лето детей.Мария Павлова, жительница соседней деревни Пески: «Каждый показывает: вот, смотрите - это сделал! Другой - порадовался. Учимся друг другу радоваться. Каким-то достижениям. И это важно для человека - когда собирается какой-то круг. Круг людей, который тебе интересен. И которому ты интересен».Емельяновы начали наезжать в Кузьмино 22 года назад. И уже 10 лет строят без остановки. Готов памятник павшим за Родину 24 жителям деревни. В ближайших планах - музей "Кузьминской игрушки". Каждый год Анатолий устраивает здесь праздник - день ставшего родным села. На который мечтает привезти настоящий симфонический оркестр.Михаил Язынин, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"