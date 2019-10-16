Модель и певица Алена Кравец обескуражила поклонников примечательным фото. На нем девушка выглядит точь-в-точь как ее юная дочь.

Модель и певица Алена Кравец обескуражила поклонников примечательным фото. На нем девушка выглядит точь-в-точь как ее юная дочь.Знаменитость разместила любопытный пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем тогда еще 20-летняя Кравец позирует в синем спортивном костюме с белой оторочкой и светлыми цветами. На голове у певицы яркие меховые наушники из желтого меха, которые были популярны в начале 2000-х.Пост девушка подписала так: "Всем доброго утра! Люблю это фото с рекламой съемки. Спасибо, моей поклоннице, что прислала и напомнила мне, какая я была "малышка" 14 лет назад! Каждый мой день, каждый прожитый год – огромный опыт и колоссальная работа! Кто знает, тот поймет о чем я! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)Как Пятый канал, Кравец отметила, что к подобному образу ей еще придется вернуться ради своих новых композиций. Кроме того, источник подчеркнул, что в числе первых снимок оценила Виталина Цымбалюк-Романовская – пианистка и бывшая жена актера Армена Джигарханяна.В свою очередь остальные пользователи соцсети также пришли в восторг от вида любимой артистки. Всего за час снимок собрал порядка 380 лайков и множество комментариев. Некоторые отметили, что Алена в двадцатилетнем возрасте очень похожа на свою дочь Даниеллу, которой сейчас 12 лет."Даниеллочка в будущем!!!!!👍 Очень похожи 🤗 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)", "Красотка! Фигура не меняется", "Совершенно не к чему придраться, красота во всем!!!", "Классное фото!", "Классная ,как всегда😘", – написали поклонники Кравец.