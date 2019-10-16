Форум стал одним из победителей областного конкурса молодежных форумов и получил на реализацию 150 тысяч рублей.

Сегодня в селе Чудиново Вязниковского района состоится молодежный добровольческий Космо-форум "ВСЕ СВОИ".Он стал одним из победителей областного конкурса молодежных форумов и получил на реализацию 150 тысяч рублей. Проект призван поддержать талантливую молодежь, помочь обрести лидерские качества, научить ставить амбициозные цели и их достигать. Есть у проекта и космическая составляющая. В этом году в Вязниках отметят 50-летие со дня первого космического полета прославленного земляка Валерия Кубасова. И история покорения космоса должна стать для молодых участников форума примером преодоления и новых возможностей.