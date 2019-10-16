Специалисты столичного метеобюро сообщили, что в грядущие выходные в город придет потепление. 19 и 20 октября атмосферное давление в Москве будет повышенным, осадков не ожидается, сообщает ..

Специалисты столичного метеобюро сообщили, что в грядущие выходные в город придет потепление. 19 и 20 октября атмосферное давление в Москве будет повышенным, осадков не ожидается, сообщает .По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов. Минимальная температура воздуха в столице составит +8 градусов, в области – +5...+10 градусов, передает "".