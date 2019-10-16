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<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2019-muzh-god-tratil-dengi-milyavskoj-na-krasivuyu-lyubovnicu.html" target="_blank">Муж год тратил деньги Милявской на красивую любовницу</a> - Известие о том, что Лолита Милявская рассталась с мужем, стало громом среди ясного неба. А когда вскрылось, что у супруга артистки была любовница, то вообще разразился скандал. Сейчас появились подробности этой некрасивой истории: якобы Дмитрий Иванов год тратил деньги Лолиты на свою зазнобу.