Муж Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов
прокомментировал информацию о госпитализации артистки. Ранее сообщалось, что
знаменитость находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Муж Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов
прокомментировал информацию о госпитализации артистки. Ранее сообщалось, что
знаменитость находится в реанимации в тяжелом состоянии.
"Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи
распускаете", – сказал Владимир Наумов.
Супруг Наталии Белохвостиковой подчеркнул, что ранее в
прессе писали о его смерти, что, естественно, неправда. От других комментариев
режиссер отказался, сообщает .
Напомним, ранее сообщалось, что народная артистка России Наталия Белохвостикова попала в
реанимацию после операции на сердце в московской клинике. Медики оценивают
состояние актрисы как тяжелое. Якобы кинозвезда обратилась к врачам
самостоятельно. Она пожаловалась на нарушение сердечного ритма.
Наталия Белохвостикова сыграла в трех десятках
картин. Среди ее работ такие фильмы, как "Красное и черное", "Законный
брак" и другие.
Карьера артистки началась довольно рано – в 14 лет.
появилась в эпизоде фильма "Сердце матери", рассказывающем
о Марии Ульяновой. На экране Наташу увидел легендарный режиссер
Сергей Герасимов. Мэтр с первого взгляда увидел в ней талант. Кинематографист разыскал юное
дарование и определил к себе во ВГИК, сразу на второй курс.
После этого Герасимов снял Белохвостикову в фильме "У
озера", Наталия получила главную роль. За эту работу в 1971 году актриса удостоилась Государственной премии СССР.
замужем за режиссером Владимиром Наумовым с 1974 года. Знаменитости
вырастили дочь Наташу. В 2007 году артистка усыновила трехлетнего мальчика.