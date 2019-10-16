Муж Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумов прокомментировал информацию о госпитализации артистки. Ранее сообщалось, что знаменитость находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Муж Наталии Белохвостиковой режиссер Владимир Наумовпрокомментировал информацию о госпитализации артистки. Ранее сообщалось, чтознаменитость находится в реанимации в тяжелом состоянии."Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухираспускаете", – сказал Владимир Наумов.Супруг Наталии Белохвостиковой подчеркнул, что ранее впрессе писали о его смерти, что, естественно, неправда. От других комментариеврежиссер отказался, сообщает .Напомним, ранее сообщалось, что народная артистка России Наталия Белохвостикова попала вреанимацию после операции на сердце в московской клинике. Медики оцениваютсостояние актрисы как тяжелое. Якобы кинозвезда обратилась к врачамсамостоятельно. Она пожаловалась на нарушение сердечного ритма.Наталия Белохвостикова сыграла в трех десяткахкартин. Среди ее работ такие фильмы, как "Красное и черное", "Законныйбрак" и другие.Карьера артистки началась довольно рано – в 14 лет.появилась в эпизоде фильма "Сердце матери", рассказывающемо Марии Ульяновой. На экране Наташу увидел легендарный режиссерСергей Герасимов. Мэтр с первого взгляда увидел в ней талант. Кинематографист разыскал юноедарование и определил к себе во ВГИК, сразу на второй курс.После этого Герасимов снял Белохвостикову в фильме "Уозера", Наталия получила главную роль. За эту работу в 1971 году актриса удостоилась Государственной премии СССР.замужем за режиссером Владимиром Наумовым с 1974 года. Знаменитостивырастили дочь Наташу. В 2007 году артистка усыновила трехлетнего мальчика.