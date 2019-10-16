Трое мужчин устроили жестокую расправу над двумя посетителями алкомаркета в Ачинске. Поводом стало случайно оброненное слово. Битва попала в объектив камеры наблюдения.

Трое мужчин устроили жестокую расправу над двумя посетителями алкомаркета в Ачинске. Поводом стало случайно оброненное слово, уточнили в краевом управлении МВД. Битва попала в объектив камеры наблюдения.Судя по записи, описанные события произошли около полуночи 12 октября, хотя местные жители утверждают, что дело было 14 числа. На кадрах видно, как стоящий у стойки посетитель получает мощнейший удар обломком клюшки по голове от ворвавшихся в магазин мужчин. Пострадавший потерял сознание и рухнул на пол, но это не остановило злоумышленников — они продолжали наносить ему удары. Крепко досталось и его приятелю, которому разбили лицо.Утихомирить хулиганов пытались сотрудницы магазина, но получилось это у них не сразу. Первоначально сообщалось, что получивший тяжелые травмы мужчина скончался, однако стражи порядка опровергли эту информации. По их данным, мужчины отказались от госпитализации и на своих двоих покинули магазин.Одного подозреваемого задержали, его приятелей все еще ищут. Причиной конфликта стало опрометчиво оброненное посетителем ругательство в адрес покидавшего магазин мужчины.