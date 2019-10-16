В Москве увековечили память Дмитрия Хворостовского. В день рождения великого певца памятник ему был установлен на Новодевичьем кладбище. На церемонию открытия приехала семья артиста, собрались друзья, коллеги, почитатели его таланта.

В Москве увековечили память Дмитрия Хворостовского. В день рождения великого певца памятник ему был установлен на Новодевичьем кладбище. На церемонию открытия приехала семья артиста, собрались друзья, коллеги, почитатели его таланта.Автором монумента стал скульптор Владимир Усов. Он также создавал памятник, установленный на родине певца в Красноярске. Самое деятельное участие в выборе проекта принимали родители Дмитрия Хворостовского."У Димы очень много друзей и, естественно, многие друзья пытались предложить что-то, но родители приняли решение сами поставить этот памятник Диме, ездили в мастерские, следили за тем, как отливался этот памятник", — рассказал народный артист России, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман."Памятник на мой взгляд и на взгляд нашей семьи, мамы тоже, получился прекрасный, как будто пойман посреди какого-то движения. Как будто он на сцене, и движение после этого мгновения продолжится", — сказал отец Дмитрия Хворостовского Александр Хворостовский.Знаменитый баритон, любимец публики Дмитрий Хворостовский после долгой болезни ушел из жизни в Лондоне 22 ноября 2017 года. Ему было всего 55.