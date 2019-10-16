Голливудская красотка Дженнифер Энистон ошарашила поклонников своими действиями. А ведь стоило звезде сериала Друзья завести страничку в популярной соцсети.

Голливудская красотка Дженнифер Энистон ошарашила поклонников своими действиями. А ведь стоило звезде сериала "Друзья" завести страничку в популярной соцсети.Несмотря на свой значимый возраст в 50 лет, женщина все еще остается привлекательной не только для кинематографистов, но и для фанатов по всему миру. Впрочем, большинство отмечается не столько внешнюю красоту актрисы, сколько ее талант на экране. Многим знаменитость так и запомнилась по роли Рэйчел Грин в популярном сериале 90-х.Ранее женщина старалась скрывать свою личную жизнь от поклонников и папарацци, однако буквально на днях голливудская красотка завела страницу в социальной сети "Инстаграм". С момента первой публикации прошло менее суток, но тем не менее, на официальный аккаунт Энистон подписалось уже более шести с половиной миллионов человек.Свою страницу артистка открыла примечательным селфи с бывшими коллегами по съемочной площадке. Фото собрало в себе таких знаменитостей как: Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Теплый позитивный снимок Дженнифер подписала так: "Теперь мы ДРУЗЬЯ и в Инстаграме. Привет, ИНСТАГРАМ (Здесь и далее перевод с сохранением пунктуации и орфографии авторов – прим.ред.)".В свою очередь пользователи буквально порвали сеть. Фанаты Энистон чуть не сошли с ума от радости. Под первой публикацией звезды американского кинематографа оставили более 8 миллионов 300 тысяч лайков, а уж количество комментариев просто не счесть. Поклонники настолько обрадовались появлению кумира в "Инстаграме", что многие даже лишились дара речи."Вуууу хуууу Вууу уууу", "ААААААААА!", "ОМГГГГГГГ", "Наконец-то!", "Я сейчас умру от счастья", "Святой ад", "Это невероятно!", "Добро пожаловать!", – написали пользователи.