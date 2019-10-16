Телеведущий Борис Корчевников не так давно приехал в Киев на международный фестиваль православного кино Покров. Видимо, знаменитость настолько впечатлился культурой побратимой страны, что предложил собирать деньги на восстановление местных святынь. И это очень не понравилось пользователям.

Телеведущий Борис Корчевников не так давно приехал в Киев на международный фестиваль православного кино "Покров". Видимо, знаменитость настолько впечатлился культурой побратимой страны, что предложил собирать деньги на восстановление местных святынь. И это очень не понравилось пользователям.Как показала практика, в Незалежной, оказывается, предостаточно поклонников телеканала "Спас", генеральным директором которого и является российский телеведущий. В рамках мероприятия, посвященного религиозной теме, Корчевникову вручили специальную награду "За личный творческий вклад в развитие духовной православной культуры и утверждение христианских идеалов".Новость дополняется