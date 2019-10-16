Во время недавнего пресс-марафона с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за власть не держится и в случае очередного Майдана готов оставить свой пост. По сути глава государства озвучил план ухода с поста, считает журналист и политолог Константин Кеворкян.

Во время недавнего пресс-марафона с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за власть не держится и в случае очередного Майдана готов оставить свой пост. По сути глава государства озвучил план ухода с поста, считает журналист и политолог Константин Кеворкян.Неспособность президента обеспечить отвод сил в Донбассепоказала его беспомощность, полагает эксперт. На этом фоне рейтинг Зеленскогоначал стремительное падение с высоты, отметил политолог в своей колонке напортале "Украина.ру".Согласно свежим данным социологов, уровень одобренияпрезидента за последний месяц упал на 7%. В сентябре Зеленского поддерживали73% опрошенных, в октябре – 66. Нечем похвастаться и соратникам главыгосударства – премьер-министру Алексею Гончаруку (на днях отметившегосяпосещением концерта неонацистской группы) и спикера Верховной рады ДмитрияРазумкова. Рейтинг первого упал до 10%, второго – до 27.Ничего удивительного, поскольку предвыборыне обещанияЗеленского спустя полгода так и остались на бумаге. Новых лиц во власти нет,экономика не растет, люди продолжают уезжать в другие страны, отметил Кеворкян.По его мнению, президент может уйти в отставку в любоймомент. Именно это имел в виду, когда говорил, что не держится завласть, считает эксперт. "Какой-нибудь полумайдан вполне может статьпредлогом для очередного переформатирования власти", – полагает журналист.Но не факт, что стоящие за ним силы отпустят его с поста.Зеленского вполне могут оставить в качестве ничего не решающей "говорящейголовы", пока влиятельные игроки будут распродавать остаткигосударственной собственности. "Потому сейчас идет борьба за то, в чьихруках он окажется марионеткой", – уверен Кеворкян.Ситуация на Украине резко обострилась после подписанияКиевом "формулы Штайнмайера". На улицах крупных городов начались акциипротеста, участники которого обвинили в уступках Москве.