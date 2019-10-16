Во время недавнего пресс-марафона с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за власть не держится и в случае очередного Майдана готов оставить свой пост. По сути глава государства озвучил план ухода с поста, считает журналист и политолог Константин Кеворкян.
Во время недавнего пресс-марафона с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за власть не держится и в случае очередного Майдана готов оставить свой пост. По сути глава государства озвучил план ухода с поста, считает журналист и политолог Константин Кеворкян.
Неспособность президента обеспечить отвод сил в Донбассе
показала его беспомощность, полагает эксперт. На этом фоне рейтинг Зеленского
начал стремительное падение с высоты, отметил политолог в своей колонке на
портале "Украина.ру".
Согласно свежим данным социологов, уровень одобрения
президента за последний месяц упал на 7%. В сентябре Зеленского поддерживали
73% опрошенных, в октябре – 66. Нечем похвастаться и соратникам главы
государства – премьер-министру Алексею Гончаруку (на днях отметившегося
посещением концерта неонацистской группы) и спикера Верховной рады Дмитрия
Разумкова. Рейтинг первого упал до 10%, второго – до 27.
Ничего удивительного, поскольку предвыборыне обещания
Зеленского спустя полгода так и остались на бумаге. Новых лиц во власти нет,
экономика не растет, люди продолжают уезжать в другие страны, отметил Кеворкян.
По его мнению, президент может уйти в отставку в любой
момент. Именно это имел в виду, когда говорил, что не держится за
власть, считает эксперт. "Какой-нибудь полумайдан вполне может стать
предлогом для очередного переформатирования власти", – полагает журналист.
Но не факт, что стоящие за ним силы отпустят его с поста.
Зеленского вполне могут оставить в качестве ничего не решающей "говорящей
головы", пока влиятельные игроки будут распродавать остатки
государственной собственности. "Потому сейчас идет борьба за то, в чьих
руках он окажется марионеткой", – уверен Кеворкян.
Ситуация на Украине резко обострилась после подписания
Киевом "формулы Штайнмайера". На улицах крупных городов начались акции
протеста, участники которого обвинили в уступках Москве.