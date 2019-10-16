Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке. Работу ряда чиновников, которые подошли к делу без души, он жестко раскритиковал.

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке. Работу ряда чиновников, которые подошли к делу без души, он жестко раскритиковал.Владимир Путин потребовал от губернатора Иркутской области Сергея Левченко объяснить в чем причина промедления с выдачей свидетельств на проведение капитального ремонта переживших наводнение домов. За соответствующей бумагой обратились 82% пострадавших, однако на руки их получили всего половина.Президент России напомнил чиновникам, что они имеют дело с людьми, которые попали в беду. Некоторые из них из-за стихии потеряли все, что накопили за свою жизнь. "Они рассчитывают на нашу с вами помощь. И если нет такого внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком – то тогда, значит, те, кто не могут так выстроить работу с людьми, не туда попали, надо заняться другой работой", – подчеркнул Владимир Путин."Если мы не будем работать с душой и сердцем, результата не будет положительного точно", – заметил президент России."Я вас прошу подойти к этому не формально, а отработать это так, как это положено в таких структурах государственных, которые с душой относятся к людям; не в рамках принятых решений по этому стихийному бедствию, а за этими рамками. Просто посмотреть, что можно сделать, и сделать это", – подчеркнул Владимир Путин.Он добавил ,что после окончания всех работ по восстановлению пострадавшего от паводка региона обязательно проверит результат работы чиновников. Владимир Путин призвал ответственных лиц не бросать деньги на ветер, а сделать так, чтобы каждый рубль пошел на благо простых людей.Материал дополняется.