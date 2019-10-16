Охранник, бухгалтер и продавец - именно так, по версии россиян, выглядит список самых скучных профессий. Рейтинг составили по итогам недавнего опроса общественного мнения. Между тем, психологи утверждают: любое занятие интересно, главное - найти свое призвание. Не ошибиться с выбором москвичам помогает центр Моя работа.

Охранник, бухгалтер и продавец — именно так, по версии россиян, выглядит список самых скучных профессий. Рейтинг составили по итогам недавнего опроса общественного мнения. Между тем, психологи утверждают: любое занятие интересно, главное — найти свое призвание. Не ошибиться с выбором москвичам помогает центр "Моя работа".Ловко смешивая краски, Майя Косых переносит вдохновение на бумагу. Много лет женщина посвятила медицине и только спустя время поняла, что она — человек творчества."Никогда не могла представить, что я вообще буду рисовать, потому что за всю свою жизнь я, может быть, школьную стенгазету рисовала. А так, чтобы это было осознанно и, более того, необходимо — в этих ярких цветах, в этих красках у меня просто отдушина наступила", — говорит она.Найти себя Майе помогли в центре "Моя работа". "Точное попадание", — говорит почти каждый, кто приходит сюда определиться с профессией. Психологи помогают найти сильные стороны человека: сначала беседуют, позже предлагают пройти тестирование.Люблю шумные компании либо проводить время в одиночестве, больше думаю или говорю: 52 вопроса направлены на личные качества. Отвечаем, и уже через десять минут — список подходящих профессий. Уже по результатам и проконсультируют, и даже предложат работу."Наша задача привлечь как можно больше компаний которые готовы предоставить работу для наших кандидатов. Это компании, которые мы ищем сами, и мы ищем их под конкретных людей, которые пришли к нам. Наша задача — аккумулировать все возможности для человека и найти лучшее решение", — объясняет первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.Определиться с профессией помогают совершенно бесплатно и каждому. Не ошибиться в пути важно и для школьников."Очень часто бывает, что выбор профессии связан не с внутренним ощущением, что это мое, а с какими-то навязанными постулатами — может быть, друзьями, может быть, родителями. Или то, что престижно или не престижно. А по факту человек заканчивает вуз и начинает искать что-то другое", — говорит специалист Центра занятости населения "Моя работа" Юлия Толмачева.Здесь с большой вероятностью предскажут, в какой вуз сможет пройти выпускник, и помогут переубедить родителей, если они с этим не согласны.- Сейчас я понимаю, что если бы после школы у меня была возможность пройти такой тест, я бы принесла его маме и сказала: мам, а все-таки давай попробуем!За полгода с момента открытия в центре помогли устроиться на работу сорока двум тысячам желающих. Четыре тысячи школьников смогли определиться с будущей профессией. Насколько правильно — конечно же, станет понятно спустя годы. Но специалисты центра уверены: об этом выборе точно жалеть не придется.