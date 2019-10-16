В минувшие выходные на телеканале ТНТ состоялась премьера проекта
План Б. Выход новой программы с участием певицы Ольги Бузовой и юмориста
Тимура Батрутдинова прокомментировал шоумен и экс-участник Дома-2 Рустам Солнцев.
В минувшие выходные на телеканале ТНТ состоялась премьера проекта
"План Б". Выход новой программы с участием певицы Ольги Бузовой и юмориста
Тимура Батрутдинова прокомментировал шоумен и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев.
Рецензию бывший
житель телестройки опубликовал на своем ютуб-канале. Рустам Солнцев отметил,
что главные герои шоу "План Б" ранее много раз искали любовь на ТВ и
из этого ничего не вышло. "Эти герои не то, чтобы ничего себе не нашли, я думаю,
что они и не пытались", – рассудил шоумен.
"План Б", по мнению Солнцева, нельзя воспринимать
всерьез, из-за его вторичности. "Как можно верить, если все это какой-то
многократный повтор того, что мы уже проходили. Я про Олю и про этого
Батрутдинова. Ну было же уже все! Было! Мы уже наблюдали, как неинтересная, несмешная, незабавная певица и такой же юморист искали свою любовь", -
продолжила звезда проекта "План Б".
Рустам считает, что искреннее
желание главных героев построить отношения для таких проектов – самый важный компонент, в этом
заключается секрет успеха подобных шоу у зрителей. же не создает
впечатление человека, который действительно в ком-то нуждается.
"А потом оказывается, что ты давно трешься с каким-то
неинтересным, никому неизвестным блогером, у которого якобы семимиллионная аудитория.
Я даже не знаю, как его зовут, пытался запомнить, не получилось", – растоптал певицу .
Напомним, в Сети обсуждают слухи о романе поющей телеведущей с популярным блогером Давидом Манукяном. Поводом для домыслов стали татуировки знаменитостей. Оказалось, у певицы и блогера, которые в последнее время проводят много времени вместе, одинаковые рисунки на запястьях – знак бесконечности.