Отделение партии «Коммунисты России» во Владимирской области обратилось к губернатору с предложением установить во Владимире памятник Иосифу Сталину.

Отделение партии «Коммунисты России» во Владимирской области обратилось к губернатору с предложением установить во Владимире памятник Иосифу Сталину. Главе региона предлагают открыть монумент в преддверии 140-летия советского вождя 21 декабря 2019 года. Социологи утверждают, что "отец народов" удивительным образом набирает популярность среди молодого поколения. Как владимирцы относятся к Сталину? Кем его считают - великим руководителем или великим палачом? И самое главное - нужен Владимиру памятник Сталину или нет? Обсудим в эфире новой программы "Горячая среда с Романом Немовым" на радио "Маяк-Владимир". Сегодня в 17.05 на частоте 103.9 FM. Телефон прямого эфира (4922)35 31 33.