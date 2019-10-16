Певица Ольга Серябкина призналась, что работать с Егором Кридом
было крайне сложно. Артистка объяснила, почему не стала бы встречаться с
вокалистом.
Певица Ольга Серябкина призналась, что работать с Егором Кридом
было крайне сложно. Артистка объяснила, почему не стала бы встречаться с
вокалистом.
В мае 2017 года Егор Крид и Ольга Серябкина выпустили первый
совместный трек "Если ты меня не любишь", который имел большой успех.
Спустя время артисты вновь порадовали фанатов. В новом музыкальном ролике "Потому что любовь" вокалистка призналась в чувствах к коллеге по цеху. Ольга настолько натурально
изображала чувства, что многие всерьез решили, что музыкантов связывало нечто
большее, чем творчество.
Между тем в интервью телеведущей Ксении Собчак Ольга Серябкина
сообщила, что не стала бы заводить любовных отношений с Егором Кридом, хотя
между ними изначально была симпатия. Все дело в том, что артистка привыкла
скрывать подробности личной жизни. Егор же, наоборот, многое делает публичным
– это отпугнуло Ольгу.
"Я ему нравилась, я думаю. Но я посмотрела его
интервью о Нюше. Мне не хочется, чтобы про меня так говорили. Я считаю, что это
очень немужское. Но может он сейчас повзрослел, стал молодец. Я хочу доверять
мужчинам, которые потом не будут… Я к нему относилась с осторожностью, думаю и
он ко мне. Он как раз из тех людей, которые тоже считают меня не наивной
хорошей доброй девочкой, которая почку отдаст, а the other side (с английского "с
другой стороны" – прим. ред)", – отметила Ольга Серябкина в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".
Вокалистка рассказала, что работать с Егором было непросто. Артист часто не держал слова. По словам исполнительницы,
с Кридом тяжело договориться. К примеру, он требовал включить постельную сцену, хотя Ольга сниматься в ней не хотела.
"Мы очень долго не могли снять клип, потому что ему
обязательно меня нужно в туалете отжахать... в клипе. Ему нужно было показать, что
он очень крутой", – поделилась артистка.
отметила, что Крид постоянно пытался исправить их совместный
трек. Потом она поняла, что Егор предлагал коррективы не потому, что в песне
было что-то не так, а потому, что пытался сделать себя соавтором.
"Он хотел, чтобы было так, а не иначе, он хотел переписывать
какую-то мелодию, что-то переделывать. Некоторым людям нужно, чтобы их фамилия
стояла в авторстве", – отметила .