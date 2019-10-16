Певица Ольга Серябкина призналась, что работать с Егором Кридом было крайне сложно. Артистка объяснила, почему не стала бы встречаться с вокалистом.

Певица Ольга Серябкина призналась, что работать с Егором Кридомбыло крайне сложно. Артистка объяснила, почему не стала бы встречаться свокалистом.В мае 2017 года Егор Крид и Ольга Серябкина выпустили первыйсовместный трек "Если ты меня не любишь", который имел большой успех.Спустя время артисты вновь порадовали фанатов. В новом музыкальном ролике "Потому что любовь" вокалистка призналась в чувствах к коллеге по цеху. Ольга настолько натуральноизображала чувства, что многие всерьез решили, что музыкантов связывало нечтобольшее, чем творчество.Между тем в интервью телеведущей Ксении Собчак Ольга Серябкинасообщила, что не стала бы заводить любовных отношений с Егором Кридом, хотямежду ними изначально была симпатия. Все дело в том, что артистка привыкласкрывать подробности личной жизни. Егор же, наоборот, многое делает публичным– это отпугнуло Ольгу."Я ему нравилась, я думаю. Но я посмотрела егоинтервью о Нюше. Мне не хочется, чтобы про меня так говорили. Я считаю, что этоочень немужское. Но может он сейчас повзрослел, стал молодец. Я хочу доверятьмужчинам, которые потом не будут… Я к нему относилась с осторожностью, думаю ион ко мне. Он как раз из тех людей, которые тоже считают меня не наивнойхорошей доброй девочкой, которая почку отдаст, а the other side (с английского "сдругой стороны" – прим. ред)", – отметила Ольга Серябкина в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".Вокалистка рассказала, что работать с Егором было непросто. Артист часто не держал слова. По словам исполнительницы,с Кридом тяжело договориться. К примеру, он требовал включить постельную сцену, хотя Ольга сниматься в ней не хотела."Мы очень долго не могли снять клип, потому что емуобязательно меня нужно в туалете отжахать... в клипе. Ему нужно было показать, чтоон очень крутой", – поделилась артистка.отметила, что Крид постоянно пытался исправить их совместныйтрек. Потом она поняла, что Егор предлагал коррективы не потому, что в песнебыло что-то не так, а потому, что пытался сделать себя соавтором."Он хотел, чтобы было так, а не иначе, он хотел переписыватькакую-то мелодию, что-то переделывать. Некоторым людям нужно, чтобы их фамилиястояла в авторстве", – отметила .