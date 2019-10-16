Президент Незалежной часто попадает в неловкие ситуации во время своих официальных выездов. Вот и не обошлось без происшествий в этот раз.

Президент Незалежной часто попадает в неловкие ситуации во время своих официальных выездов. Вот и не обошлось без происшествий в этот раз.Владимир Зеленский прибыл в Латвию на встречу с президентом страны. Под вспышками объективов он появился вместе со своей красавицей-женой. Все шло довольно чинно и благородно, но ровно до того момента, как украинский лидер встал позировать для официальной фотографии рядом с главой Латвии Эгилсом Левитсом.Как оказалось, бывший комедиант занял не ту позицию. Он вместе с супругой встал слева от латвийского главы, на что ему спокойно, но довольно жестко указали, тем самым незначительно, но унизив президента Незалежной. Стоит ли говорить, что Зеленский был смущен подобным казусом? Судя по выражению лица, куда больше смутилась его жена.Стоит отметить, что кроме переговоров с президентом Латвии у главы Украины запланированы встречи со спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром страны Кришьянисом Кариньшем. Зеленский и Левитс намерены обсудить взаимоотношения двух стран, а также взаимодействие Европейского Союза и Украины. Кроме того, важной темой для разговор станет так называемая "Инициатива трех морей", ТВ Центр.Кроме того, отмечается, что украинский лидер намерен встретиться с представителями украинской общины в Латвии и посетить украинскую школу в столице. Помимо этого, Зеленский в обязательном порядке собирается осмотреть экспозицию "музея оккупации". Представленные в ней экспонаты призваны показать историю страданий Латвии от "советского режима".