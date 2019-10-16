Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшей и легчайшей весовой категории Генри Сехудо намерен провести бой против ирландского бойца Конора Макгрегора. Американец признался, что хочет подраться с экс-чемпионом легкого и полулегкого веса.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшей и легчайшей весовой категории Генри Сехудо намерен провести бой против ирландского бойца Конора Макгрегора. Американец признался, что хочет подраться с экс-чемпионом легкого и полулегкого веса."Конор только и делает, что болтает языком. Он лает, но не кусается. Да, лет десять назад он выиграл у хороших бойцов, ну и пусть, — приводит слова Сехудо Russia Today. – У нас нет никаких взаимоотношений с ним, но я хочу боя против него. Я тоже хочу стать богатым".Напомним, что ранее Сехудо отличился тем, что вызвал на бой чемпионку UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко. Он мотивировал свой вызов представительницы женской части UFC тем, что хочет стать первым в истории промоушена межгендерным чемпионом. Представительница Киргизии вызов приняла.