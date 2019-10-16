Жительницу Кирова Марию Плёнкину, оставившую трехлетнюю дочь умирать в запертой квартире, в ближайшее время ждет суд - ее признали вменяемой.

Жительницу Кирова Марию Плёнкину, оставившую трехлетнюю дочь умирать в запертой квартире, в ближайшее время ждет суд — ее признали вменяемой, сообщает региональное управление СКР.Тело девочки в квартире на улице Щорса 20 февраля обнаружила ее бабушка — она пришла поздравить внучку с днем рождения. Причиной гибели ребёнка стало обезвоживание, голодание и общее переохлаждение.Как выяснилось, 21-летняя мама на неделю оставила дочку в запертой квартире без еды и воды — трубы она перед уходом перекрыла. Сама она веселилась, отмечая грядущий день рождения девочки, а та тем временем умирала в страшных мучениях — эксперты установили, что ребенок пытался есть даже стиральный порошок.В соцсетях Мария называла дочку ангелом и светом всей своей жизни, но знакомые говорят, что она не раз собиралась передать ребенка в детдом. Судя по тому, что ее признали вменяемой, суровую расправу она спланировала заранее и понимала, что малышке не выжить в холодной квартире без воды и еды.Находящейся в изоляторе женщине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.