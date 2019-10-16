Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых состоится отвод украинских войск от линии разграничения в Донбассе. Для этого, по его словам, должно установиться продолжительное прекращение огня, при том, что нарушают его как раз подконтрольные Киеву силовики.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых состоится отвод украинских войск от линии разграничения в Донбассе. Для этого, по его словам, должно установиться продолжительное прекращение огня, при том, что нарушают его как раз подконтрольные Киеву силовики.Во время совместного брифинга с президентом Латвии Егилсом Левитсом Владимир Зеленский поставил новые условия, которые требуются для того, чтобы украинские власти наконец начали исполнять взятые на себя обязательства. Речь идет о том, чтобы на линии разграничения на протяжении недели не было бы слышно стрельбы."Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать "да, семь дней не было выстрелов", – цитирует Владимира Зеленского. Некоторых экспертов и простых пользователей Сети подобная постановка вопроса откровенно возмутила. Они напомнили, что это именно украинская сторона постоянно срывает режим прекращения огня и подобные нелепые условия просто дадут президенту Украины повод никогда не отводить свои силы и не выполнять взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства.Материал дополняется.