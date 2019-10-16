Истории о нерадивых папашах довольно часто появляются на просторах сети интернет. Так недавно в одной популярной соцсети отец рассказал, как случайно включил 11-летнему сыну порно.

Истории о нерадивых папашах довольно часто появляются на просторах сети интернет. Так недавно в одной популярной соцсети отец рассказал, как случайно включил 11-летнему сыну порно.По словам мужчины, изначально мальчик попросил отца запустить ему трансляцию матчей по одной из популярных компьютерных игр. Конечно, ребенку пора было уже спать, но добрый папа разрешил ему немного посмотреть любимый контент перед сном. Впрочем, для запуска видео незадачливый отец выбрал не лучший способ.Мужчина включил трансляцию со своего телефона через технологию AirPlay. Таким образом изображение с экрана смартфона транслировалось напрямую на телевизор в комнате мальчика. Казалось бы, ничего не предвещало беды, однако сыграла свою роль обыкновенная забывчивость.Незадачливый отец, похоже, соскучился по своей супруге, что работает по ночам. По словам мужчины, опубликованными на сайте Reddit, пока дама работала, он решил "немного поразвлечься". Для этого он подобрал подходящий ролик из категории "кино для взрослых", взял лосьон, салфетки, прыгнул в кровать... И осознал, что все это время видео транслировалось в комнате его сына. Конечно, от начала порно-материала прошло всего пару минут, однако этого с лихвой хватило, чтобы пикантные охи-вздохи услышала жена мужчины."И тогда я услышал это. Моя жена орет до предела возможности своих легких... Сейчас она на пути бойца. Я начинаю паниковать. "О черт, черт, черт!". Это как спалиться в просмотре порно перед собственной мамой. После все стихает, и я понимаю, что она идет за мной. Я бросаю все под кровать и пытаюсь притвориться, что сплю (перевод – прим.ред.)", – рассказывает нерадивый папаша.Впрочем, его это не спасает. Разъяренная мать с боевым кличем врывается в комнату. Поняв, что муж просто притворяется спящим, она с отборной руганью высказывает ему свое мнение по поводу неприличных звуков из комнаты сына и отправляет его спать на диван в зал.Я собираю одеяло и подушку и иду к дивану, дверь комнаты моего сына закрыта, и я не хочу испытывать судьбу, проходя мимо. Я ушел в зал и подумал, что стоит рассказать о таком курьезе в ТИФУ, и вот я здесь. Надеюсь, она (жена -прим.ред.) не задушит меня во сне, лол", – подытожил свой рассказ пользователь Reddit.