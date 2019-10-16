Крупную партию кокаина обнаружили колумбийские полицейские в инвалидной коляске 81-летней пассажирки при досмотре в аэропорту имени Хосе Мария Кордовы.

Крупную партию кокаина обнаружили колумбийские полицейские в инвалидной коляске 81-летней пассажирки при досмотре в аэропорту имени Хосе Мария Кордовы, сообщает Infobae.Ирен-Меса де Маруланда планировала отправиться из Рионегро в Мадрид, но не прошла предполетный досмотр. Стражи порядка обратили внимание на свежий слой краски на инвалидной коляске, после чего попросили ее владелицу пересесть на стул, а подозрительный объект отправили на взвешивание.Критических отклонений выявлено не было, сама пенсионерка уверяла, что не перевозит запрещенных веществ, однако полицейские все же подвергли средство передвижения еще одному досмотру. И не зря: внутри металлических стержней они обнаружили множество пакетиков с белым порошком. Вещество оказалось кокаином общим весом почти три килограмма (первоначально сообщалось о 17 кг).Пожилая женщина продолжала отрицать свою причастность, правоохранители склонны считать, что она стала жертвой наркодельцов, не поставивших ее в известность о содержимом потяжелевшего транспортного средства.С начала года это уже третья попытка провести наркотики в инвалидной коляске в аэропорту имени Хосе Мария Кордова в пригороде Медельина.