Первая партия модернизированных зенитных ракетных комплексов Бук-М3 поступила на вооружение Центрального военного округа. Новая боевая техника должна примерно на треть усилить бригаду ПВО 41-й общевойсковой армии, которая расположена на Алтае.

Первая партия модернизированных зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на вооружение Центрального военного округа. Новая боевая техника должна примерно на треть усилить бригаду ПВО 41-й общевойсковой армии, которая расположена на Алтае, сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на командующего ЦВО Александра Лапина.Подготовка экипажей "Буков" будет проходить в оренбургском учебном центре.Характеристики новых ЗРК неизвестны. Военные только уточняют, что версия М3 в полтора раза дальнобойнее М2, а огневая мощь выше на 50%.Впрочем, ТТХ экспортной версии "Бука-М3" – не секрет. Радиус действия ЗРК достиг 65 километров. Одновременно одна пусковая установка способна обстреливать до 6 целей. Во время испытаний комплекс сбивал практически любые цели, причем на сверхмалой высоте — до 5 метров над землей.