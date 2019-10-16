Известный певец рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за этого Стас Пьеха потерял голос.

Известныйпевец рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за этого Стас Пьеха потерялголос.Артист сообщил, что страдает сезонной аллергией –поллинозом. Во время съемок шоу "Три аккорда" его атаковал приступ."Тогда на несколько дней из-за этого у меня пропалголос. Как правило, в такие периоды я стараюсь не петь, но в этот раз былисъемки, да еще и был уже финал шоу… А для меня петь было проблематично дажечисто физически", – цитирует Стаса Пьеху .Материал дополняется