Известный
певец рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за этого Стас Пьеха потерял
голос.
Известный
певец рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Из-за этого Стас Пьеха потерял
голос.
Артист сообщил, что страдает сезонной аллергией –
поллинозом. Во время съемок шоу "Три аккорда" его атаковал приступ.
"Тогда на несколько дней из-за этого у меня пропал
голос. Как правило, в такие периоды я стараюсь не петь, но в этот раз были
съемки, да еще и был уже финал шоу… А для меня петь было проблематично даже
чисто физически", – цитирует Стаса Пьеху .
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