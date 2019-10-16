Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан – самую высокую точку Корейского полуострова. Там северокорейский лидер на белом коне встретил первый снег. Центральное телеграфное агентство Кореи назвало это великим событием, имеющим огромное значение в истории корейской революции.

Ким Чен Ын поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан – самую высокую точку Корейского полуострова. Там северокорейский лидер на белом коне встретил первый снег.Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало это "великим событием, имеющим огромное значение в истории корейской революции", передает "Россия 24".По легенде, более четырех тысяч лет назад с вершины этой горы спустился основатель древнего корейского государства.Сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, отмечается в сообщении ЦТАК, Ким Чен Ын "осмотрел с высоты птичьего полета горы, подобные высоким крутым горам революции, которые ему еще предстоит пройти с высоким боевым духом".Должностные лица, ставшие свидетелями размышлений лидера КНДР на горе Пэктусан, "убедились, переполняемые эмоциями и радостью, что предстоит великая операция, которая снова поразит мир, как чудо, и станет новым шагом вперед в деле корейской революции", цитирует ТАСС сообщение северокорейского информагентства.