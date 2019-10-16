На днях 55-летняя певица Азиза шокировала общественность
заявив, что много лет назад была любовницей актера Александра Абдулова. Якобы артист
был так увлечен, что подумывал уйти от жены.
На днях 55-летняя певица Азиза шокировала общественность
заявив, что много лет назад была любовницей актера Александра Абдулова. Якобы артист
был так увлечен, что подумывал уйти от жены.
Многие поклонники осудили Азизу за излишнюю откровенность. Обыватели
считают, что раскрывать подробности личной жизни умершего Абдулова, порочить
его имя – низко. Артист, к сожалению, уже не может за себя постоять и, в случае
чего, опровергнуть сказанное.
О том, что Азизе стоило держать язык за зубами считает и
. Артистка осудила коллегу по цеху.
"Забытая решила хайпануть на том, что
вывалила свое грязное белье перед многомиллионной аудиторией. Мало того, что на
протяжении всей программы она рассказывает о бесчисленных связях с разными
мужчинами, так еще и не смогла обойти тему с покойным Александром Абдуловым.
Легко говорить, когда человек ушел из жизни и ничего уже не ответит. Зачем
чернить память достойного человека", – сказала вокалиста в беседе с
корреспондентом "Дни.ру".
Досталось от Миранды и Лере Кудрявцевой. Именно в программе
телеведущей Азиза делилась воспоминаниями об Александре Абдулове.
"Интерес программы подогревает , задача
которой, поддерживать рейтинг, отсюда неуместные и слишком интимные вопросы.
Ведь люди любят смотреть на скелеты в шкафу, тем более у знаменитостей. Неужели
нет более важных вопросов чем про секс и тех, с кем он был. Почему нельзя спросить,
чего хотела добиться Азиза в жизни и карьере, к чему стремилась и что не
удалось реализовать. Слишком много откровенностей, зачем это? Дешевый и никому
не нужный пиар", – разнесла в пух и прах
телеведущую вокалистка.