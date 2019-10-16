На днях 55-летняя певица Азиза шокировала общественность заявив, что много лет назад была любовницей актера Александра Абдулова. Якобы артист был так увлечен, что подумывал уйти от жены.

На днях 55-летняя певица Азиза шокировала общественностьзаявив, что много лет назад была любовницей актера Александра Абдулова. Якобы артистбыл так увлечен, что подумывал уйти от жены.Многие поклонники осудили Азизу за излишнюю откровенность. Обывателисчитают, что раскрывать подробности личной жизни умершего Абдулова, порочитьего имя – низко. Артист, к сожалению, уже не может за себя постоять и, в случаечего, опровергнуть сказанное.О том, что Азизе стоило держать язык за зубами считает и. Артистка осудила коллегу по цеху."Забытая решила хайпануть на том, чтовывалила свое грязное белье перед многомиллионной аудиторией. Мало того, что напротяжении всей программы она рассказывает о бесчисленных связях с разнымимужчинами, так еще и не смогла обойти тему с покойным Александром Абдуловым.Легко говорить, когда человек ушел из жизни и ничего уже не ответит. Зачемчернить память достойного человека", – сказала вокалиста в беседе скорреспондентом "Дни.ру".Досталось от Миранды и Лере Кудрявцевой. Именно в программетелеведущей Азиза делилась воспоминаниями об Александре Абдулове."Интерес программы подогревает , задачакоторой, поддерживать рейтинг, отсюда неуместные и слишком интимные вопросы.Ведь люди любят смотреть на скелеты в шкафу, тем более у знаменитостей. Неужелинет более важных вопросов чем про секс и тех, с кем он был. Почему нельзя спросить,чего хотела добиться Азиза в жизни и карьере, к чему стремилась и что неудалось реализовать. Слишком много откровенностей, зачем это? Дешевый и никомуне нужный пиар", – разнесла в пух и прахтелеведущую вокалистка.