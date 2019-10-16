В Барселоне полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии. Накануне сотни человек собрались на митинг в центре города, повалили заграждения, выкрикивали оскорбления в адрес правоохранителей.

В Барселоне полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии. Накануне сотни человек собрались на митинг в центре города, повалили заграждения, выкрикивали оскорбления в адрес правоохранителей.Демонстрация затронула и аэропорт Барселоны. В результате около ста рейсов пришлось отменить.Массовые волнения начались после того, как верховный суд Испании огласил вердикт в отношении каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости. Его провели два года назад; испанские власти назвали его незаконным, а итоги не признали.Организаторов приговорили к разным срокам, максимально до 13 лет тюрьмы. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, которого хотели арестовать, сейчас проживает в бельгийском регионе Фландрия, передает телеканал "Россия 24".