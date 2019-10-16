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<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2019-postavili-krest-blizkie-zavorotnyuk-sdelali-reshitelnyj-shag.html" target="_blank">Поставили крест: близкие Заворотнюк сделали решительный шаг</a> - После скупых слов о состоянии Анастасии Заворотнюк ее близкие снова молчат. Однако их действия в инстаграм-аккаунте, посвященном звезде сериала Моя прекрасная няня, говорят сами за себя.