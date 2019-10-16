Сальвадор Дали – испанский живописец, один из самых известных представителей сюрреализма. Его картины оцениваются от полумиллиона до пяти миллионов евро.

Сальвадор Дали – испанский живописец, один из самых известных представителей сюрреализма. Его картины оцениваются от полумиллиона до пяти миллионов евро.Из галереи в Сан-Франциско вынесли гравюру Сальвадора Дали "Жираф в огне". Вор, проделавший это всего за полминуты, попал на камеру видеонаблюдения.На кадрах запечатлено, как темнокожий молодой мужчина в ярко-синей футболке и бейсболке того же цвета спокойно проходит мимо пешеходов. Он небрежно перекладывает гравюру из одной руки в другую.Директор галереи Расджад Хопкинс утверждает, что в момент кражи он работал один. Судя по всему, мужчина просто не заметил ловкого воришку.Украденная работа оценивается всего в двадцать тысяч долларов. Такая низкая стоимость обусловлена наличием других оттисков гравюры. Конечно, оригинал этой картины стоит в десятки раз больше.