Пик поставок вооружений по государственному оборонному заказу пройден, поэтому перед оборонными предприятиями стоит задача наладить выпуск гражданской продукции, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам оздоровления российского оборонно-промышленного комплекса.

Пик поставок вооружений по государственному оборонному заказу пройден, поэтому перед оборонными предприятиями стоит задача наладить выпуск гражданской продукции, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам оздоровления российского оборонно-промышленного комплекса.Продукция при этом должна быть современная, технологичная и востребованная не только на внутреннем, но и мировом рынке, добавил президент в эфире телеканала "Россия 24".Особое внимание Путин поручил уделить таким областям, как медицинское оборудование, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и переработка отходов. Спрос на эту продукцию в России велик, отметил глава государства, и составляет около 6 триллионов рублей. Необходимо, чтобы большая часть этой суммы ушла к российским производителям.