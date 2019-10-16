На совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, президент России Владимир Путин потребовал, чтобы чиновники работали с душой и с сердцем, помогая решить проблемы пострадавших от паводков в Иркутской области.

На совещании, посвященном ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, президент России Владимир Путин потребовал, чтобы чиновники работали "с душой и с сердцем", помогая решить проблемы пострадавших от паводков в Иркутской области. Он подчеркнул, что те, кто не может действовать таким образом, "не туда попали, им нужно заняться другой работой", передает телеканал "Россия 24".Президент отметил, что нужно иметь ввиду, что в данном случае речь идет о людях, попавших в беду. "Нужно исходить из этого, что люди утратили, может быть, все, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь", — уверен Путин. Он подчеркнул: "Ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь".