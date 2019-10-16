Не так давно было объявлено о возможном введение Единого платежного документа в России. Рассказываем, чем оно грозит.

Не так давно было объявлено о возможном введение Единого платежного документа в России. Рассказываем, чем оно грозит.Как оказалось, у документа есть одна неучтенная особенность – благодаря тому, что ЕПД требует единовременной оплаты всех услуг, россияне не смогут контролировать эту статью расходов. Стоит отметить, что в силу низких доходов некоторые оплачивают жилищно-коммунальные услуги по отдельности, позволяя себе оставлять небольшую задолженность. Она после имеет отражение в платежном документе."Сегодня, получая платежки за свет, газ, воду, люди имеют возможность оплачивать их в том порядке, в котором им удобнее. Люди планируют свои расходы: оплатив счет за воду, человек точно знает, какую сумму ему необходимо еще заплатить за свет", – рассказал о вводимом в стране алгоритме расчетов член общественного совета при министерстве строительства и ЖКХ РФ Рифат Гарипов.Впрочем, скоро этому наступит конец. Как издание "Лента",в совете считают, что объединение всех коммунальных расходов в общий документ может привести к путанице в расчетных центрах и незаконному начислению долгов. В свою очередь это приведет к дополнительным расходам, что позволит нечестным компаниям содрать денег с россиян."ЕПД потребует единовременной оплаты через расчетные центры. Если человек внесет лишь часть средств, то непонятно, каким образом она будет распределена между поставщиками услуг. Такая ситуация может вызвать серьезную путаницу – разобраться, кому конкретно, за какую услугу и какую сумму гражданин должен, будет очень сложно", – отметил Гарипов.