Не так давно было объявлено о возможном введении Единого платежного документа (ЕПД) в России. Рассказываем, чем это грозит.

Не так давно было объявлено о возможном введении Единого платежного документа (ЕПД) в России. Рассказываем, чем это грозит.У ЕПД есть неучтенная особенность: благодаря тому, что он требует единовременной оплаты всех услуг, россияне не смогут контролировать эту статью расходов. Отметим, что в силу низких доходов некоторые оплачивают жилищно-коммунальные услуги по отдельности, оставляя небольшую задолженность, которая имеет отражение в документе."Сегодня, получая платежки за свет, газ, воду, люди имеют возможность оплачивать их в том порядке, в котором им удобнее. Люди планируют свои расходы: оплатив счет за воду, человек точно знает, какую сумму ему необходимо еще заплатить за свет", – рассказал об алгоритме расчетов член общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Рифат Гарипов.Как "Лента", в совете считают, что объединение всех коммунальных расходов может привести к путанице в расчетных центрах и незаконному начислению долгов. В свою очередь это обернется дополнительными расходами, что позволит нечестным компаниям содрать с россиян денег."ЕПД потребует единовременной оплаты через расчетные центры. Если человек внесет лишь часть средств, то непонятно, каким образом она будет распределена между поставщиками услуг. Такая ситуация может вызвать серьезную путаницу. Разобраться, кому конкретно, за какую услугу и какую сумму гражданин должен, будет очень сложно", – отметил Гарипов.