× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/16-10-2019-razvrat-ogolivshayasya-pugacheva-s-razdvinutymi-nogami-shokirovala-rossiyan.html" target="_blank">Разврат!: оголившаяся Пугачева с раздвинутыми ногами шокировала россиян</a> - Скоро в кинотеатрах покажут киноверсию юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Специально к этому событию Примадонна снялась в фотосессии, однако не всем эти снимки пришлись по вкусу.