Руководство мадридского Реала приняло решение установить защиту от беспилотных дронов на тренировочной базе клуба, которая находится в испанском местечке Вальдебебас. Боссы сливочных беспокоятся о возможных нарушителях воздушного пространства.

Руководство мадридского "Реала" приняло решение установить защиту от беспилотных дронов на тренировочной базе клуба, которая находится в испанском местечке Вальдебебас. Боссы "сливочных" беспокоятся о возможных нарушителях воздушного пространства.Одной из главных причин такого решения стали участившиеся случаи ограблений личных домов футболистов и тренеров, сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на Marca. Ранее происходили покушения на дома наставника "Реала" Зинедина Зидана, а также полузащитника Иско.Помимо представителей "Королевского клуба" также от действий домушников страдали игроки "Милана", "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуля", "Барселоны" и "Челси".