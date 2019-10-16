16 октября Артисту Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 57 лет. Уже два года его, увы, уже нет с нами. В день рождения баритона на его могиле на Новодевичьем кладбище был открыт памятник. Корреспондент Дни.ру побывал на торжественной церемонии.

16 октября Артисту Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 57 лет. Уже два года его, увы, уже нет с нами. В день рождения баритона на его могиле на Новодевичьем кладбище был открыт памятник. Корреспондент "Дни.ру" побывал на торжественной церемонии.На открытие памятника пришли друзья Хворостовского, дети Максим и Нина, вдова Флоранс, родители. Стоит заметить, что бронзовый монумент работы Владимира Усова (автор памятников генерал-полковнику Караогланову, конструктору космических кораблей Бушуеву и олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Ярыгину) изготовлен и установлен на средства именно матери и отца Дмитрия – Александра Степановича и Людмилы Петровны.Многие люди были бы и рады поучаствовать в создании монумента, но родители от помощи отказались. Они лично встречались со скульптором, утверждали эскизы, оплачивали работу.Отец певца признался, что денег не хватало и семья даже продала квартиру Дмитрия. "В ней никто не жил, мы ее получили по наследству, а Диме она когда-то досталась от продюсера", – пояснил "Дни.ру" Александр Хворостовский.Интересно, что скульптор начал работу над увековечиванием образа великого певца еще при его Дмитрия Александровича. А он любил динамику, движение, стихию..."Много памятников видели, и только у Владимира Ильича Усова в памятнике почувствовали, что человек живой, сейчас что-то будет делать, как в полет пустится", ‒ признался отец Хворостовского. – В детстве Дима любил лепить из пластилина, особенно ему кони удавалось. Я даже хотел его отдать в Суриковское училище, но потом все-таки выбрали музыку".Открывали памятник под звучащую из динамиков армию Демона "Не плач, дитя" в исполнении Дмитрия Хворостовского из оперы "Демон" Антона Рубинштейна. А потом хор "Геликона" спел 140-й Псалом "Да исправится молитва моя", которая обычно звучит на вечернях. И гости церемонии не могли сдержать слез...Напомним, что память артиста уже достойна увековечена – одна из артистических уборных в театре "Геликон-опера" носит его имя, а при поддержке его близких друзей в ноябре 2018 года был установлен бюст Дмитрия Хворостовского. В сентябре 2019 года памятник Дмитрию Хворостовскому открыли на его родине, в Красноярске. Дело в том, что согласно завещанию певца, его тело кремировано, а прах разделен на две части. Одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище, вторая – была доставлена на родину певца, в Красноярск и заложена на территории института искусств, который теперь носит имя Хворостовского.