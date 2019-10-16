Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин считает, что высокая аварийность в компании – это стереотип. У нас давно уже стоит и не падает, - заявил он на встрече с ветеранами космической отрасли.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин считает, что высокая аварийность в компании – это стереотип. "У нас давно уже стоит и не падает", — заявил он на встрече с ветеранами космической отрасли.Рогозин уточнил, что аварии в этой сфере случались всегда, пишет агентство РИА Новости. Например, Советский Союз запускал к Луне 54 аппарата, но добрались до спутника всего 17.Между тем "Роскосмос" отмечает падение числа аварийных случаев с 2017 года. Серьезные происшествия отмечались в 2018 году, когода неудачей закончился полет космического корабля "Союз" с космонавтами Алексеем Овчининым и Ником Хейгом на борту. А, например, в 2017 был потерян ангольский спутник, построенный в России.