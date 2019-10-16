Бронзовый призер Универсиады-2019 по фигурному катанию Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Такое решение в ее отношении вынес Международный союз конькобежцев (ISU).

Бронзовый призер Универсиады-2019 по фигурному катанию Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Такое решение в ее отношении вынес Международный союз конькобежцев (ISU).Нарушение российской фигуристки зафиксировано седьмого марта 2019 года и именно от этой даты будет отсчитываться ее отстранение от спорта, сообщает РИА Новости. Таким образом, 19-летняя россиянка сможет вернуться в фигурное катание шестого марта 2021 года.Напомним, что Кошевая выступала в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановым. На Универсиаде в Красноярске российский тандем завоевал бронзовую медаль в турнире спортивных пар.