На большей части Европейской части России температура воздуха в ноябре будет выше климатической нормы. Такое заявление сделала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила ..

На большей части Европейской части России температура воздуха в ноябре будет выше климатической нормы. Такое заявление сделала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.По данным , теплее обычного погода почти на всем юге России. Более того, показатель термометров поднимутся на один градус и в северных регионах, передает .