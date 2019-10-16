Перегруженной улице Добросельской всё-таки построят дорогу-дублёр

Новая магистраль втрое сократит время в пути от Суздальского проспекта до улицы Мира.«На работу из Доброго надо выходить минимум на полчаса раньше. Пробки!» - сетуют жители восточной части Фрунзенского района, которые практически ежедневно добираются в центр через заторы на дороге по улице Добросельской и Большой Нижегородской. При малейшей аварии, которые часто случаются здесь в час-пик (участок, по официальным данным, отличается повышенной аварийностью), владимирцы и вовсе могут встрять в долгое «стояние».Решить ситуацию может лишь обещанная ещё давным-давно автомобильная дорога через Рпенский проезд. Она должна стать дублёром перегруженной улицы Добросельской и втрое сократить время в пути от Суздальского проспекта до улицы Мира.Мы строили, строили?О планах и необходимости новой магистрали по Рпенскому проезду говорили даже не год, а несколько десятилетий. Конкретно действовать начали в 2017 году: по муниципальной программе провели гидрологические и инженерные изыскания, топографическую съёмку. На это в бюджете города нашли 5 миллионов рублей. Позже прошли публичные слушания, где горожане решали, как освободить территорию, чтобы можно было проложить новую дорогу.Было 2 варианта. Первый - со сносом 100 гаражей и устройством подпорной стенки, чтобы сохранить вторую линию автомобильных боксов. Второй вариант подразумевал снос 14 частных домов. По итогам решили, что лучшим вариантом будет снести жилые постройки, выплатив людям компенсацию.Вскоре стало ясно, что у мэрии города денег нет даже на то, чтобы разработать нужные документы, не говоря о том, чтобы её возвести - по оценке мэрии Владимира, на проектно-сметную документацию нужно от 9 до 12 миллионов рублей. Вот и вышло, что был «воз и ныне там». До недавнего времени.Ещё подождём?Глава региона Владимир Сипягин в декабре обратился к Президенту России с просьбой поддержать строительство магистрали по Рпенскому проезду федеральными деньгами. Предложения о предоставлении субсидии на софинансирование строительства дороги во Владимире подготовит Минтранс России при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Дублёр улицы Добросельской, по планам, возведут в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».Область выделила 15 миллионов рублей из регионального бюджета, дабы ускорить разработку проектно-сметной документации. Выходит, Рпенскому быть! Но когда - пока вопрос. Это станет ясно весной 2020 года, когда будет готов весь пакет документов.На данный момент предполагается, что Рпенский проезд станет магистралью. Построить дорогу планируют без перекрёстков и светофоров.