Российская валюта начала очередное падение. В среду, 16 октября, за один доллар дают уже 64,35 рубля. Прогнозы у экспертов неутешительные: по их мнению, деревянный ждут непростые времена.

Российская валюта начала очередное падение. В среду, 16 октября, за один доллар дают уже 64,35 рубля. Прогнозы у экспертов неутешительные: по их мнению, "деревянный" ждут непростые времена.В этом месяце российская валюта проходит через серьезныеиспытания. Как отметили аналитики Rabobank, рубль попал под прицел такназываемого креста смерти, при котором средневзвешенный курс валюты в течение50 дней пересекает кривую аналогичного значения за 200 дней.Усугубить ситуацию с курсом рубля может постепенный отказРоссии от доллара, считает глава аналитического департамента Международногофинансового центра Роман Блинов. Он прогнозирует, что стоимость российскойвалюты может упасть до 78,87 рубля за доллар, сообщает "Лайф".Другие эксперты серьезных угроз не видят. "Крестсмерти" может свидетельствовать о затяжном падении курса рубля, но такаяситуация возникает на валютном рынке достаточно часто, и это не обязательносигнал неминуемого обвала, считает ведущий аналитик Forex Optimum ИванКапустянский.В свою очередь глава Академии управления финансами иинвестициями Арсений Дадашев напомнил, что на курс рубля оказывают влияниемного факторов: от макроэкономических до геополитических. Обвала российскойвалюты ждать не стоит, но небольшое ослабление будет, полагает эксперт.Последние несколько дней курс рубля демонстрирует негативнуюдинамику. Российская валюта падает из-за снижения цен на нефть инеопределенности в торговой войне между США и Китаем.