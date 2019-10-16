Российская валюта начала очередное падение. В среду, 16 октября, за один доллар дают уже 64,35 рубля. Прогнозы у экспертов неутешительные: по их мнению, деревянный ждут непростые времена.
Российская валюта начала очередное падение. В среду, 16 октября, за один доллар дают уже 64,35 рубля. Прогнозы у экспертов неутешительные: по их мнению, "деревянный" ждут непростые времена.
В этом месяце российская валюта проходит через серьезные
испытания. Как отметили аналитики Rabobank, рубль попал под прицел так
называемого креста смерти, при котором средневзвешенный курс валюты в течение
50 дней пересекает кривую аналогичного значения за 200 дней.
Усугубить ситуацию с курсом рубля может постепенный отказ
России от доллара, считает глава аналитического департамента Международного
финансового центра Роман Блинов. Он прогнозирует, что стоимость российской
валюты может упасть до 78,87 рубля за доллар, сообщает "Лайф".
Другие эксперты серьезных угроз не видят. "Крест
смерти" может свидетельствовать о затяжном падении курса рубля, но такая
ситуация возникает на валютном рынке достаточно часто, и это не обязательно
сигнал неминуемого обвала, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван
Капустянский.
В свою очередь глава Академии управления финансами и
инвестициями Арсений Дадашев напомнил, что на курс рубля оказывают влияние
много факторов: от макроэкономических до геополитических. Обвала российской
валюты ждать не стоит, но небольшое ослабление будет, полагает эксперт.
Последние несколько дней курс рубля демонстрирует негативную
динамику. Российская валюта падает из-за снижения цен на нефть и
неопределенности в торговой войне между США и Китаем.