В регионе активизировались горе-коммерсанты

Нечистые на руку предприниматели, выдавая себя за сотрудников газовой службы, продают владимирцам дорогие и ненужные счётчики.Штраф и отключение«К моей бабушке на днях наведались люди, которые представились сотрудниками газовой службы. Уверяли, мол, проверка газобаллонного оборудования. Родственнице уже за 80, поэтому она, доверившись, открыла дверь и впустила их. Проверять специалисты стали без специальных приборов, просто прощупав рукой газовые трубки. После они буквально запугали пожилого человека, сказав, что ей грозят огромные штрафы за то, что у неё не установлен газовый счетчик. По счастливой случайности, конструкцию они продают всего за 7 тысяч рублей, когда установка у сторонней организации обойдётся чуть ли не вдвое дороже. И, если его не поставить, в квартире могут вообще отключить «голубое топливо»! Когда мы узнали о случившемся, было уже поздно. Счётчик уже красовался в квартире. Активизировались мошенники? Или такие конструкции и вправду нужны?» - спросила позвонившая в редакцию жительница города Владимира Алиса Макарова.Как рассказали в компании «Газпром межрегионгаз Владимир» (официальном поставщике газа в регионе), так промышляют недобросовестные коммерсанты. Они навязывают потребителям установку газовых счётчиков или другого оборудования.Ссылаясь на требования федерального законодательства, такие «специалисты» ловко убеждают владельцев квартир и домов, чаще всего пожилых и доверчивых людей, в необходимости установки оборудования как можно скорее (судя по всему, пока на помощь старикам не пришли более осведомлённые родственники), иначе владельца могут оштрафовать и даже отключить жилище от газоснабжения. Согласившись заплатить, человек не только переплачивает за сам счётчик, но и ставит под угрозу свою жизнь и жизнь домочадцев.Чаще всего работы «специалисты» таких фирм выполняют с нарушением технических условий, норм и правил, что создаёт реальную угрозу безопасности жителей многоквартирных домов.Нужен не всемДа и сам счётчик, как объяснили в газовой компании, нужно ставить далеко не везде: с 30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 176-ФЗ, по которому собственники квартир и домов, что отапливают без использования газа, освобождены от обязанности устанавливать приборы учёта газа. То есть те самые счётчики, которые «впаривают» владимирцам горе-коммерсанты.Жителей региона просят быть внимательнее. Если на пороге вашего дома оказался человек, представившийся сотрудником газовой службы, то у него при себе должно быть удостоверение с логотипом «Газпрома», заверенное подписью и специальной печатью. Специалист газовой или газораспределительной компании никогда не будет предлагать купить и установить счётчик, так как их работа - плановая проверка оборудования.