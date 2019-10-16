Установка счетчиков, терморегуляторов и правильных батарей может значительно сберечь бюджет.
В этом году начало отопительного сезона было особенно долгожданным. Температура воздуха беспощадно стремилась к нулю, в некоторых регионах даже выпал снег. В квартирах было почти также холодно, как на улице. В ожидании теплых батарей россияне спасались кондиционерами, которые работали в теплом режиме, обогревателями, включенными духовками и даже фенами для волос. Пользователи соцсетей даже запустили флешмоб с хэштегом "Я/Мы отопление", пытаясь приблизить тем самым отопительный сезон.
Теперь, когда батареи наконец-то потеплели самое время задуматься над тем, сколько мы тратим на отоплении, а главное – как сэкономить на коммунальных платежах за тепло. Разбираться в этом вопросе редакции 33Live.Ru Недвижимость помог директор по развитию компании Global Radiatori Роман Шидлаускас.
Сколько точно в цифрах
Стоит отметить, что сегодня почти 80% платежки приходится на оплату тепла и других ресурсов. Причем порой начисление платы за тепло – порой абсолютно запутанная схема, особенно в случаях, где платежи делятся на 1/12 (на ежемесячные платежи независимо от отопительного периода). Если добавить еще оплату общедомовых нужд (ОДН), перерасчеты, то это может запутать все окончательно.
Прежде чем выбрать один способов экономии тепла, нужно сначала понять – сколько денег вы за него платите. Загляните в платежки за предыдущий сезон, в личный кабинет Госуслуг, банка и определите – насколько для вас это сумма приемлемая, говорит Роман Шидлаускас.
Например, возьмем прошлый сезон. Тогда самые крупные расходы за отопление на условных 20 квадратах несли жители Перми— примерно 967,48 рублей/месяц. За год платежи увеличились почти на 100 рублей и составили порядка 1 066 рублей/месяц. Примерно такая же история и в остальных городах. В том же Новосибирске, где в сезон 2017-2018 ежемесячные расходы на отопление были одними из самых низких (316,61 рублей), за год ценник вырос примерно до 527 рублей/месяц.
Конечно, это примерные расчеты, они могут отличаться в зависимости от типа дома, погодных условий и наличия приборов учета. Но динамика понятна. Платежи за коммунальные услуги, в частности за тепло растут из года в год.
В этом году сами тарифы ЖКХ уже повысились дважды. Первое увеличение произошло первого января на 1,7%, второе – первого июля (как и всегда) – на 2,4%. Решение о двухэтапном повышение цен было принято пиз-за увеличения ставки НДС: с 18% до 20%. Общий рост тарифов должен быть в пределах 5%. Однако в реальности эта сумма может быть гораздо выше и разнится от региона к региону. Согласно опросу 33Live.RuНедвижимость, большинство россиян ощутили серьезный рост цен на коммунальные услуги - от 5% и более.
Сменить поставщика
Одна из первых мыслей, которая возникает у любого плательщика — сменить поставщика тепла. К сожалению, в большинстве случаев жильцы многоквартирных домов не могут этого сделать. Даже если в городе работают несколько поставщиков тепла. Потому что дом подключен к конкретным сетям, которые контролируют конкретные компании.
В некоторых случаях, если в доме вместо УК (управляющая компания) действует ТСЖ (товарищество собственников жилья), замену произвести можно. Но только при условии, что у другого поставщика есть технические возможности поставлять тепло в конкретный дом. Тем не менее, есть и другие варианты сэкономить.
Еще один вариант – перейти на прямой договор с ресурсниками. По мнению экспертов, это тоже должно снизить сумму коммунальной платежки.
Тотальный контроль
Верный способ сократить стоимость отопления — это знать, сколько именно вы его потребляете. Здесь нужны счетчики учета тепла, причем лучше всего, если они будут установлены во всем доме. Для этого нужно договориться с соседями и установить в квартирах теплосчетчики, которые вычисляют реальные показатели потребления тепла. Если их установят большинство жильцов многоквартирного дома, управляющая компания будет обязана рассчитывать стоимость отопления по реальным данным, а не по усредненным нормативам.
В зависимости от типа системы отопления понадобится разное количество счетчиков. Если в квартире установлена "классика" — стояк который проходит от пола до потолка в каждой комнате, то счетчики на вход и выход теплоносителя нужно поставить на каждый радиатор. Если современная поквартирная разводка, когда отопление заводится в квартиру от общей трубы в подъезде, то достаточно одного счетчика на эту самую трубу. Стоимость самых простых счетчиков начинается от тысячи рублей. При этом установка счетчиков поможет сэкономить до 40% платы за отопление.
Автоматика
Дополнительный инструмент экономии — автоматические терморегуляторы, которые поддерживают в помещении определенную температуру, при необходимости включая и выключая радиаторы. Например, если установить температуру в квартире на отметке в 20 градусов тепла днем, когда в окно светит солнце и нагревает воздух в комнатах, интенсивность работы батарей снизится. А ночью, когда температура за окном снижается, радиаторы автоматически начнут сильнее прогревать воздух, чтобы сохранять заданные те же самые 20 градусов. Таким образом, жильцы не будут расходовать лишнее тепло.
Терморегуляторы продаются в тех же магазинах, где и батареи, но они не входят в комплект и их нужно приобретать отдельно. Самый простой терморегулятор стоит около тысячи рублей.
Основа самой батареи
Значения имеют и сами батареи, установленные в квартире. Важно обратить внимание на их теплоотдачу, которую можно найти в техническом паспорте. Например, у алюминиевых радиаторов хорошей теплоотдачей считается 180-190 Вт/секцию, а у биметаллических — 170-180 Вт/секцию. Если показатель существенно меньше, батареи будут слабее греть и жильцам придется приобретать дополнительные секции прибора — а это лишние расходы.
С точки зрения экономии стоит отказаться от использования чугунных радиаторов, которые многим традиционно кажутся оптимальным вариантом батарей. Несмотря на то, что с виду они кажутся надежными, теплоотдача у них невысокая. К тому же чугунные батареи медленно нагреваются и медленно остывают. В конечном итоге они используют больше тепла, когда это уже не нужно, и снижая эффективность обогрева. Алюминиевые батареи, к примеру, быстрее реагируют на изменение температуры за окном и с большей точностью поддерживают необходимую температуру.
Стоит отметь, что каждый из способов – терморегуляторы и правильная батарея помогут сберечь еще 10% платы за отопление. То есть - если применить все инструменты, то первоначальную стоимость отопления можно сократить примерно в два раза.
При этом важно помнить, что счетчики окажутся бесполезными, если в доме есть сквозняки или протекают трубы. Поэтому важно утеплить квартиру и следить за состоянием труб. Иначе терморегуляторы и умные счетчики будут пустой тратой денег. Еще одна проблема – это перетопы, которые существенно повышают плату за тепло. Речь идет о ситуациях, когда, например, на улице минус пять, а топят, как будто бы минус двадцать пять. В итоге собственники платят тепло, которое им не нужно. Если в доме нет приборов с погодным регулированием, то для большинства жильцов ограничить подачу этого тепла просто невозможно.
В целом, чтобы уменьшить расходы на оплату тепла, нужно ставить регулирующую аппаратуру, индивидуальные тепловые пункты или приборы, которые действительно позволяют регулировать поступление тепла в дом.
В Минстрое не раз предлагали ввести индивидуальный учет тепла даже в тех случаях, когда не все квартиры в доме оборудованы приборами учета, но при наличии общедомового прибора учета. До этого оплачивать по приборам можно было, если они установлены и работали во всех квартирах. Поквартирная установка счетчиков тепла обязательна для новостроек.