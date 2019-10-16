Певица Ольга Серябкина рассказала, что ее рассорило с подругой и коллегой по цеху Еленой Темниковой. Экс-солистка группы SEREBRO считает, что приятельница не хотела иметь рядом соперницу.

Певица Ольга Серябкина рассказала, что ее рассорило с подругой и коллегой по цеху Еленой Темниковой. Экс-солистка группы SEREBROсчитает, что приятельница не хотела иметь рядом соперницу.По словам Ольги, первые несколько лет существования проекта SEREBROЛена была самой яркой его участницей. Она же, наоборот,старалась не выделяться. Серябкина никому не говорила, что пишет тексты песен.Однако со временем Ольга тоже раскрылась: стала смелее, раскрепощеннее,да и продюсер коллектива Максим Фадеев начал ее выделять. Именно в тотмомент, по мнению Серябкиной, ее отношения с Темниковой дали трещину, подругаувидела в ней конкурентку."И в тот момент, когда я начала расти, развиваться, – это сталозаметно", – сказала Ольга Серябкина в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".Экс-солистка группы SEREBRO не стала скрывать, что на стопроцентов доверяла Темниковой. Более того, подруга оказывала на нее огромное виляние.Елена могла менять мнение Ольги о людях. Оглядываясь назад, Серябкина понимает,что ею в какой-то степени пользовались."Я думаю, что конфликт был не со мной, но меня разменяли как монету, то есть мое имя рядом поставили", – рассудила Ольга Серябкина.Артистка отметила, что не испытывает негативных чувствк экс-подруге. Более того, в последнее время Серябкина о Темниковой даже невспоминает."Не хочу ее хейтить, не хочу в ответ говорить гадости. Плюско всему, если брать суммарно, то я не думаю о ней плохо, я в принципе о нейне думаю, глобально так-то уж. Но меня разочаровывает", – рассказала .Летом этого года Елена Темникова заявила, что у МаксимаФадеева была любовная связь с одной из солисток группы SEREBRO ОльгойСерябкиной. По словам певицы, это обстоятельство и рассорило ее с коллегой иподругой.В ответ Серябкина намекнула, что состояла в интимныхотношениях не с Фадеевым, а самой Темниковой. "Мы с Леной жили вместе. Это она была моейлюбовью, а не наш продюсер. Поэтому то, что она сейчас говорит про меня иМакса, очень странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях унас всегда был один номер на двоих. О наших отношениях знали друзья, близкийкруг. Лене я очень верила, любила ее, доверяла", – говорила винтервью.