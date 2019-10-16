Телеведущий рассказал поклонникам в своем Инстаграм,
каким растет их с покойной певицей Жанной Фриске сын Платон. Дмитрий Шепелев
удивил фолловеров музыкальными предпочтениями мальчика.
Телеведущий рассказал поклонникам в своем "Инстаграм",
каким растет их с покойной певицей Жанной Фриске сын Платон. Дмитрий Шепелев
удивил фолловеров музыкальными предпочтениями мальчика.
Шоумен отметил, что пока не ограничивает наследника в
поиске музыки. По его словам, малыш любит хард-рок и гранж.
"Когда я включил ему "Нирвану" – это была любовь с
первой ноты, сейчас это его любимая группа. А
также Metallica, Clash, Nickelback, SOD и Sex pPistols. Я серьезно. В машине нас сопровождает гитарный
запил, под который сын методично кивает головой. А вот хард-рок баллады его
бесят, говорит, это для девчонок, буэ", – поделился Дмитрий Шепелев. Также он отметил, что Платон не далек от
классической музыки.
Ребенок телеведущего и
Жанны Фриске знаком с Бетховеном и Шопеном, поскольку несколько раз в неделю
ходит на занятия по фортепиано. По словам телеведущего, скучным мальчик считает
Элтона Джона, а Фредди Меркури уважает.
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