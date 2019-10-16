Телеведущий рассказал поклонникам в своем Инстаграм, каким растет их с покойной певицей Жанной Фриске сын Платон. Дмитрий Шепелев удивил фолловеров музыкальными предпочтениями мальчика.

Телеведущий рассказал поклонникам в своем "Инстаграм",каким растет их с покойной певицей Жанной Фриске сын Платон. Дмитрий Шепелевудивил фолловеров музыкальными предпочтениями мальчика.Шоумен отметил, что пока не ограничивает наследника впоиске музыки. По его словам, малыш любит хард-рок и гранж."Когда я включил ему "Нирвану" – это была любовь спервой ноты, сейчас это его любимая группа. Атакже Metallica, Clash, Nickelback, SOD и Sex pPistols. Я серьезно. В машине нас сопровождает гитарныйзапил, под который сын методично кивает головой. А вот хард-рок баллады егобесят, говорит, это для девчонок, буэ", – поделился Дмитрий Шепелев. Также он отметил, что Платон не далек отклассической музыки.Ребенок телеведущего иЖанны Фриске знаком с Бетховеном и Шопеном, поскольку несколько раз в неделюходит на занятия по фортепиано. По словам телеведущего, скучным мальчик считаетЭлтона Джона, а Фредди Меркури уважает.Материал дополняется