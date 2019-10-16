Казус произошел на границе Южной Кореи. Военные отказались пустить в страну россиянок, приняв их за жриц любви.

Казус произошел на границе Южной Кореи. Военные отказались пустить в страну россиянок, приняв их за жриц любви.Девушек задержали и отвели в подвальное помещение. Поводом стало распространенное в азиатской стране мнение о том, что россиянки приезжают подзаработать на предоставлении услуг интимного характера."Они сказали, что все девушки российские приезжают работать – кто в караоке, кто проститутками: "Вы не похожи на туриста. Докажите, что вы турист", – цитирует одну из пострадавших .Подобные случаи совсем не редкость. Как телеканал "Царьград", южнокорейские пограничники регулярно останавливают российских путешественниц – тем грозят штраф, депортация и запрет на въезд в страну. Обращение с нашими соотечественницами тоже оставляют желать лучшего.Задержанные чаще всего оказываются в специальном подвале для "подозрительных туристов". Питаться им приходится весьма скромно и за свой счет. Меню не отличается изысками – лапша и растворимый кофе сомнительного качества.Наличие обратных билетов ситуацию не спасает. Отправиться в Россию туристки могут только после уплаты штрафов, размер которых достигает 25 тысяч рублей.Одной из девушек удалось вернуться на родину, остальным повезло меньше. Как отмечает сайт , у них были все необходимые документы – маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и билет домой.