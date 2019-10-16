Перечень жизненно необходимых препаратов расширится на 23 позиции. В настоящее время в него входят 735 позиции.

Перечень жизненно необходимых препаратов расширится на 23 позиции. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, также увеличится список лекарств, которые могут получать льготники для лечения редких болезней - «высокозатратных нозологий». В настоящее время перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций.Чтобы получать бесплатные лекарства нужно добиться включения в регистр получателей мер соцподдержки. Для этого нужно обращаться в подразделения Фонда социального страхования по месту жительства. На сайте fss33.ru вы найдете телефоны и адреса вашего филиала. После включения в регистр, нужно получить у лечащего врача рецепт на получение бесплатного или льготного лекарства."Радио России-Владимир"